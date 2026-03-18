Il Comune di Manfredonia si colloca ai primi posti nelle classifiche regionali riguardanti la gestione ambientale. La valutazione si basa su vari indicatori relativi alla qualità del territorio e alle iniziative adottate per la tutela ambientale. La posizione raggiunta è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha evidenziato i risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno.

In particolare, due progetti presentati dall’Amministrazione comunale sono stati ammessi a finanziamento, ciascuno per un importo pari a 1 milione e 100 mila euro, nell’ambito di programmi strategici promossi dalla Regione Puglia. Gli interventi interesseranno l’area compresa tra Siponto, Ippocampo e le Lagune sipontine, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli ecosistemi, migliorare la qualità del paesaggio e accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici. Nel dettaglio, il Comune di Manfredonia ha conseguito il primo posto nel bando relativo alla Rete Ecologica Regionale, con un progetto di riqualificazione che coinvolge la foce del Candelaro, i prati allagati dell’area dell’Oasi Laguna del Re e la Laguna di Ippocampo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Valentino: “Manfredonia ai vertici delle graduatorie regionali sull’ambiente”

Articoli correlati

Da Manfredonia e Mattinata ai vertici nazionali: 41 medaglie per il Team Karate ZeruloSi sono svolti il 7 e 8 marzo a Lanciano i Campionati Nazionali OPES-KTI e il Memorial Walter Cavallo, una delle competizioni più partecipate del...

Nuoto, gli Esordienti della Libertas Novara ai vertici nei Gran Prix regionaliLe squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara sugli scudi nelle prove dei Gran Prix regionali di categoria ospitate nell'ultimo week end al...

Aggiornamenti e notizie su Valentino Manfredonia ai vertici delle...

AMBIENTE MANFREDONIA Manfredonia ai vertici regionali per l’ambiente: oltre 2 milioni di euroManfredonia si conferma protagonista nelle graduatorie regionali sui finanziamenti per la rigenerazione ambientale. Due progetti del Comune hanno ottenuto oltre 2,2 milioni di euro per interventi tra ... statoquotidiano.it

Manfredonia ai vertici delle graduatorie regionali sull’ambienteIl Comune di Manfredonia si colloca ai primi posti nelle graduatorie regionali relative ai finanziamenti per interventi di rigenerazione ambientale, ottenendo importanti risorse destinate alla tutela ... manfredonianews.it