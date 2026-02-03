Inps online il nuovo Osservatorio semestrale Assegno d' Inclusione e Supporto Formazione Lavoro

L’Inps ha appena pubblicato i dati aggiornati sul nuovo Osservatorio semestrale dedicato all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro. L’istituto ha reso disponibili numeri e tendenze su queste misure, spiegando come vengono distribuiti e chi ne beneficia. Ora si attende un confronto tra le parti per valutare l’efficacia di questi strumenti di sostegno.

L’INPS ha pubblicato oggi l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico relativo all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). I dati aggiornati fino al mese di dicembre 2025 mostrano che il numero dei nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità dell’Assegno di Inclusione da gennaio 2024 e fino al mese di dicembre 2025 sono stati 936 mila, coinvolgendo complessivamente 2,2 milioni di persone, con un importo medio mensile dell’assegno pari a 685 euro e un numero medio di 2,4 componenti per nucleo. Novità normative e Bonus Straordinario 2025 La legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune modifiche prevedendo per l’ADI, a partire dal 1° gennaio 2025, soglie più elevate dell’ISEE e del reddito familiare per l’accesso alla misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inps, online il nuovo Osservatorio semestrale Assegno d'Inclusione e Supporto Formazione Lavoro Approfondimenti su Inps Osservatorio Assegno di inclusione e supporto al lavoro: il 70% dei beneficiari concentrato nel Sud e nelle Isole nel 2024-2025 Nel primo biennio di applicazione, quasi 940 mila famiglie italiane hanno ricevuto almeno un pagamento dell’assegno di inclusione. Assegno di Inclusione 2026: pubblicato dall’INPS il calendario dei pagamenti L’INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione 2026, comunicato con il messaggio n. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inps Osservatorio Argomenti discussi: Dal 2026 cambia l’ISEE per alcune prestazioni INPS - OMaR; Concorsi INPS 2026-2028: Assunzioni e nuovi bandi previsti dal PIAO; INPS : Bonus mamme, il vademecum. 31 gennaio termine ultimo per la presentazione delle domande.; Nuovo Bonus Mamme, domande integrative entro il 31 gennaio: spetta anche alle supplenti della scuola. INPS sotto attacco, ecco il nuovo trucco che svuota i tuoi dati.Allarme truffe digitali: come riconoscere subito i falsi siti dell’INPSLe campagne di smishing contro l’INPS, segnalate dagli esperti del CERT-AgID, ... assodigitale.it Invalidità civile: online il nuovo Portale della Disabilità INPSNel nuovo Portale della Disabilità INPS si potranno consultare tutte le info sull’iter della domanda di invalidità civile, inviare documentazioni, ma anche consultare pagamenti, verbali, e altri ... disabili.com Più montesconti, formazione mirata e il supporto diretto di specialisti della Compagnia sui rischi preferiti: saranno queste leve sufficienti per consentire agli agenti AXA di competere efficacemente in un mercato altamente competitivo e incrementare la clientela x.com Supporto per la formazione e il lavoro INPS 2026: requisiti e domanda - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.