Inclusione e lavoro ad Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità

A Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità. Si tratta di un progetto che mette insieme formazione e lavoro in modo diretto. Le persone con disabilità possono frequentare un’accademia specializzata e, allo stesso tempo, mettersi alla prova con un’attività reale. Il bar e il club sono i primi esempi nel territorio di come si può creare un ponte tra formazione e occupazione, offrendo opportunità concrete ai giovani.
Un ponte tra formazione qualificata e occupazione prende forma nel cuore dell'Irpinia. Ad Atripalda, persone con disabilità accedono a una Accademia professionalizzante e avviano un percorso concreto verso il lavoro attraverso il primo Bar e Club Solidale del territorio, un'iniziativa promossa.
Tombolata solidale a favore dell’inclusione sociale: ad Atripalda l’evento “Brilliamo Insieme – Oltre le Differenze”
L’Associazione Culturale Eklettica organizza ad Atripalda una tombolata solidale intitolata “Brilliamo Insieme – Oltre le Differenze”.
