Inclusione e lavoro ad Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità

A Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità. Si tratta di un progetto che mette insieme formazione e lavoro in modo diretto. Le persone con disabilità possono frequentare un’accademia specializzata e, allo stesso tempo, mettersi alla prova con un’attività reale. Il bar e il club sono i primi esempi nel territorio di come si può creare un ponte tra formazione e occupazione, offrendo opportunità concrete ai giovani.

L’Associazione Culturale Eklettica organizza ad Atripalda una tombolata solidale intitolata “Brilliamo Insieme – Oltre le Differenze”.

Inclusione lavorativa e lotta al caporalato, ad Agrigento nasce il Polo sociale integratoVerrà attivato uno sportello fisso presso il centro di ascolto diocesano per offrire servizi di supporto legale, accompagnamento ai servizi sociali e sanitari ... grandangoloagrigento.it

