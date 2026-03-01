Cade dalla moto per evitare un tasso sulla strada poi viene colpito da un'auto | muore centauro di 31 anni
Nella notte a Rimini, un uomo di 31 anni ha perso il controllo della moto mentre cercava di evitare un tasso sulla strada. Immediatamente dopo, è stato investito da un'auto che transitava nella stessa corsia. L’incidente ha provocato la sua morte sul colpo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e raccogliendo le testimonianze dei testimoni presenti.
Incidente nella notte a Rimini, dove un 31enne è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava per evitare un tasso sulla strada. Caduto a terra, è stato colpito da un’auto. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
