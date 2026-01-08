Grave incidente stradale nel Milanese | ragazzo travolto da un' auto è in coma

Un grave incidente stradale si è verificato nel Milanese, lungo la Strada provinciale 137 a Bellinzago Lombardo. Un ragazzo di 28 anni è stato travolto da un'auto ed è attualmente in coma. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente e garantire eventuali responsabilità.

Un ragazzo di 28 anni è stato travolto da un'auto lungo la Strada provinciale 137, nel territorio comunale di Bellinzago Lombardo, a nordest di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di giovedì.Incidente a Bellinzago Lombardo Sul posto, non lontano dal cimitero, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tre equipaggi con due ambulanze e un'automedica.

