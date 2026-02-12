Incidente mortale inferno sulla provinciale | schianto devastante tutto bloccato

Da thesocialpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto e un camion si sono scontrati questa mattina sulla provinciale, in una manciata di secondi. Un sorpasso azzardato ha provocato un impatto devastante, che ha lasciato il tratto chiuso al traffico per ore. La strada era bagnata dalla pioggia, e questo ha peggiorato la situazione, rendendo difficile il controllo dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per una delle persone coinvolte. La circolazione resta bloccata mentre si cerca di chiarire le

Un sorpasso improvviso, una manciata di secondi e poi il rumore sordo dell’impatto. È iniziata così la mattinata segnata da una nuova tragedia stradale, consumatasi sotto una pioggia insistente che ha reso l’asfalto scivoloso e insidioso. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale, all’origine dello schianto ci sarebbe stata una manovra incauta, un tentativo di superare un altro veicolo rivelatosi fatale. L’allarme è scattato poco dopo l’alba, quando automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. I mezzi coinvolti sono rimasti al centro della carreggiata, gravemente danneggiati, mentre il traffico è stato immediatamente bloccato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

incidente mortale inferno sulla provinciale schianto devastante tutto bloccato

© Thesocialpost.it - Incidente mortale, inferno sulla provinciale: schianto devastante, tutto bloccato

Approfondimenti su Incidente Stradale

“Tutto bloccato”. Incidente stradale mortale: inferno di lamiere, chiusa la statale

Incidente mortale. Lo schianto tra auto, tir e furgone. Tutto bloccato, soccorsi sul posto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, 3 vittime

Video Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, 3 vittime

Ultime notizie su Incidente Stradale

Argomenti discussi: Scende dall’auto, viene travolto . La tragedia dopo l’incidente. Gravissimo un uomo di 47 anni; Una strage, l’auto si schianta conto il supermercato | La conta dei morti e feriti è spaventosa; Grave incidente stradale, schianto choc e fiamme: In un secondo, l’inferno; Inferno sulla provinciale | schianto tremendo strada chiusa e code lunghissime.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.