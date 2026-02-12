Un'auto e un camion si sono scontrati questa mattina sulla provinciale, in una manciata di secondi. Un sorpasso azzardato ha provocato un impatto devastante, che ha lasciato il tratto chiuso al traffico per ore. La strada era bagnata dalla pioggia, e questo ha peggiorato la situazione, rendendo difficile il controllo dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per una delle persone coinvolte. La circolazione resta bloccata mentre si cerca di chiarire le

Un sorpasso improvviso, una manciata di secondi e poi il rumore sordo dell’impatto. È iniziata così la mattinata segnata da una nuova tragedia stradale, consumatasi sotto una pioggia insistente che ha reso l’asfalto scivoloso e insidioso. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale, all’origine dello schianto ci sarebbe stata una manovra incauta, un tentativo di superare un altro veicolo rivelatosi fatale. L’allarme è scattato poco dopo l’alba, quando automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. I mezzi coinvolti sono rimasti al centro della carreggiata, gravemente danneggiati, mentre il traffico è stato immediatamente bloccato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente mortale, inferno sulla provinciale: schianto devastante, tutto bloccato

Approfondimenti su Incidente Stradale

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo via Piave a Salettuol di Maserada, in provincia di Treviso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, 3 vittime

Ultime notizie su Incidente Stradale

Argomenti discussi: Scende dall’auto, viene travolto . La tragedia dopo l’incidente. Gravissimo un uomo di 47 anni; Una strage, l’auto si schianta conto il supermercato | La conta dei morti e feriti è spaventosa; Grave incidente stradale, schianto choc e fiamme: In un secondo, l’inferno; Inferno sulla provinciale | schianto tremendo strada chiusa e code lunghissime.

Incidente mortale a Varcaturo, chi era il centauro 32enne - facebook.com facebook

it.motorsport.com/f1/news/f1-ant… Confermata la nostra esclusiva: il pilota della Mercedes Kimi Antonelli ha causato un incidente vicino a casa sua, a San Marino. Dettagli: il classe 2006 viaggiava a circa 180 km/h in un tratto dove il limite è 70 km/h, patente x.com