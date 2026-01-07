Incidente mortale sull' A2 nei pressi di Campagna | camionista di 60 anni perde la vita

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, poco prima dell'uscita di Campagna. Un camionista di 60 anni ha perso la vita nello scontro. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La circolazione è momentaneamente rallentata nel tratto interessato.

Tragico incidente stradale, in questo pomeriggio, sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, prima dell'uscita di Campagna. Un uomo alla guida del suo camion, per cause da accertare, infatti, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo contro il guardrail. Sul posto, i.

