Sigilli all' ufficio del Giudice di Pace di Marano | scatta il sequestro preventivo

Oggi, le forze dell'ordine di Napoli hanno eseguito il sequestro preventivo dell’immobile che ospita gli uffici del Giudice di Pace di Marano, in seguito a un’ordinanza del GIP e alla richiesta della Procura di Napoli Nord. L'intervento si inserisce in un procedimento giudiziario in corso e riguarda le attività dell’immobile, ora sotto sequestro.

Nella giornata odierna i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza del GIP sede di convalida del decreto di sequestro preventivo, emesso d'urgenza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, dell'immobile sede degli uffici del Giudice.

