Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano | la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 persone

Nel processo relativo al maxi incendio della Torre dei Moro a Milano nel 2021, la pubblica accusa ha richiesto condanne fino a otto anni di reclusione per dodici imputati. Il procedimento riguarda il grave incendio che coinvolse il grattacielo di 18 piani, evidenziando le responsabilità e le conseguenze di un evento che ha avuto un impatto significativo sulla città.

Nel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incendio alla Torre dei Moro, il pm chiede 12 condanne: fino a 8 anni di carcere Leggi anche: Il maxi-rogo della torre dei Moro e la speranza, prime famiglie a casa: “Quattro anni di limbo. Ma ora abbiamo due figli” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi rogo della Torre dei Moro, pm chiede 12 condanne fino a 8 anni; Annalisa: Mio padre si salvò. Io, nata dopo l’ustione. Voglio dare speranza ai sopravvissuti di Crans-Montana”; Sei famiglie in pena per i figli dispersi nel rogo in discoteca. Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 persone - Nel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da ... fanpage.it

Milano: rogo Torre dei Moro, richiesta condanne fino a 8 anni di carcere - Richieste di condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni di carcere per i 12 imputati. iltempo.it

Maxi rogo della Torre dei Moro, pm chiede 12 condanne fino a 8 anni - La pm di Milano Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni di reclusione nel processo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 pi ... msn.com

Allarme per un incendio divampato all'alba dell’11 gennaio nella 'Torre B' di via Felisatti. Il rogo ha interessato il piano interrato e si sarebbe sviluppato dal vano contatori, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'ari x.com

la Repubblica. . Allarme per un incendio divampato all'alba dell’11 gennaio nella 'Torre B' di via Felisatti. Il rogo ha interessato il piano interrato e si sarebbe sviluppato dal vano contatori, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttur - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.