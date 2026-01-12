Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano | la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 persone

Nel processo relativo al maxi incendio della Torre dei Moro a Milano nel 2021, la pubblica accusa ha richiesto condanne fino a otto anni di reclusione per dodici imputati. Il procedimento riguarda il grave incendio che coinvolse il grattacielo di 18 piani, evidenziando le responsabilità e le conseguenze di un evento che ha avuto un impatto significativo sulla città.

