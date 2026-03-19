Vasche di laminazione del Seveso domani l’inaugurazione a Senago con ministro assessore regionale e sindaco di Milano

Domani a Senago si terrà l’inaugurazione dell’area di laminazione delle piene del Seveso, prevista per le 10.45. Alla cerimonia parteciperanno un ministro, un assessore regionale e il sindaco di Milano. L’evento segna l’apertura ufficiale di questa infrastruttura progettata per gestire le piene del fiume e proteggere le zone circostanti.

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