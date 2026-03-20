Inaugurata a San Giuseppe Vesuviano la boutique Il Punto

Mercoledì 18 marzo è stata inaugurata a San Giuseppe Vesuviano la boutique “Il Punto”. La cerimonia ha coinvolto i proprietari e i clienti, con discorsi e momenti di festa. La nuova sede si trova in una zona centrale del paese e offre una vasta selezione di articoli. La boutique rappresenta una novità commerciale nella zona e si rivolge a un pubblico locale.

“ A mio padre. Ho dato nuove mura al tuo progetto, ma l’anima resta la tua ” Mercoledì 18 marzo si è svolta l’inaugurazione della boutique “Il Punto” a San Giuseppe Vesuviano. Una giornata carica di emozione per Fernando e Viviana, i due proprietari del negozio, che, accompagnati dai loro figli e dalle persone più care, hanno dato ufficialmente inizio a un nuovo capitolo della loro vita. Forte è stata la presenza del sindaco Michele Sepe, che ha tagliato il nastro insieme a Fernando, Viviana e ai loro figli. Presente anche il parroco, che ha benedetto il negozio, conferendo al momento un ulteriore valore simbolico. Non sono mancati momenti di allegria e convivialità, grazie alla musica del DJ Francesco Carpentieri che ha coinvolto tutti gli ospiti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Un’attesa lunga un lustro, San Giuseppe Vesuviano ha finalmente la Guardia MedicaTempo di lettura: < 1 minutoMancava da cinque anni, durante i quali gli abitanti di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli hanno più volte... San Giuseppe Vesuviano, Affitti illegali ai migranti: sgomberati venti palazziDormitori improvvisati, locali senza requisiti minimi di abitabilità trasformati in abitazioni e spazi in cui il sovraffollamento rende impossibile... Contenuti e approfondimenti su San Giuseppe Vesuviano Discussioni sull' argomento Umberto Salvo al Vesevus: pizza a San Giuseppe Vesuviano; Mercatini di San Giuseppe: si parte domani nel centro di Avellino tra sapori golosi e musica; Torre Annunziata, l'Ause Sporting Club trionfa a San Giuseppe Vesuviano. San Giuseppe Vesuviano, la patria della zeppola di San Giuseppe Domani alle 14 Rai tre con il tg itinerante - facebook.com facebook