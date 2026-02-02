Un’attesa lunga un lustro San Giuseppe Vesuviano ha finalmente la Guardia Medica

Dopo cinque anni di attese e proteste, San Giuseppe Vesuviano ha finalmente ripreso a ricevere un servizio di Guardia Medica. La comunità, che più volte aveva chiesto un presidio per le emergenze sanitarie, può ora contare su un punto di riferimento per le visite di pronto intervento. La riattivazione arriva dopo un lungo silenzio, che ha lasciato molti cittadini senza un servizio fondamentale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mancava da cinque anni, durante i quali gli abitanti di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli hanno più volte protestato per l’assenza di un presidio essenziale per la salute. Stamattina sono stati inaugurati i nuovi locali che ospitano la Guardia Medica. Bonificati prima e ristrutturati dopo, i locali presso la vecchia sede ex macello area mercato offriranno da oggi un servizio di territoriale che lascerà finalmente respirare il Pronto soccorso della Clinica Santa Lucia presa d’assalto dagli abitanti anche per malori da primo soccorso. Oggi è stato annunciata anche la ristrutturazione dell’ex scuola Capoluogo che ospiterà il 118, altro servizio urgente e vitale che mancava a San Giuseppe da dalla fine della pandemia Covid. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un’attesa lunga un lustro, San Giuseppe Vesuviano ha finalmente la Guardia Medica Approfondimenti su San Giuseppe Vesuviano Guardia Medica La Pro Loco San Giuseppe Vesuviano entra ufficialmente nell’EPLI San Giuseppe Vesuviano, 38enne arrestato con hashish in auto e casa Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato a San Giuseppe Vesuviano un 38enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Giuseppe Vesuviano Guardia Medica Argomenti discussi: A$AP Rocky è un uomo molto impegnato, ma ha comunque trovato il tempo di fare uno dei migliori dischi rap degli ultimi anni; VIDEO/ A14, UN’ATTESA LUNGA CINQUANT’ANNI: L'ASESSORE D'ANNUNTIIS: ORA I LAVORI CORRONO MEGLIO; Spariscono gli elettrodotti dal paese: Un’attesa durata quasi vent’anni; L’emozione nelle parole dei tedofori sondriesi. Un’attesa lunga quarant’anni. Tranvia Cologno-Vimercate nel Piano territoriale regionaleMetrotranvia Cologno-Vimercate, un ordine del giorno di Forza Italia al Pirellone chiede la modifica del tracciato fra Carugate e Brugherio, ma il progetto è in alto mare per il Pd. Il collegamento ... ilgiorno.it Taverne ritrova i suoi impianti. Un’attesa lunga quindici anniInaugurati ieri i nuovi spogliatoi e le tribune. Il sindaco Fabio: Luogo di aggregazione e socialità. L’assessore Lorè: Grande fatica in una strada piena di ostacoli. Pronti a partire con l’ultimo ... lanazione.it "uonasera dott Borrelli. Ho fatto dei preventivi a mio cognato un 30enne di San Giuseppe vesuviano. Stiamo assicurando una Panda, non un Ferrari… - facebook.com facebook

