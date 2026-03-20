Dal 24 al 26 marzo a Milano si svolge la terza edizione del forum internazionale Pact4Future, promosso dall’Università Bocconi e dal Corriere della Sera. L’evento affronta temi come sicurezza globale, crisi climatica, migrazioni ed economia dell’innovazione, cercando di mettere in rete diverse prospettive per comprendere le sfide del mondo attuale. Partecipano esperti da vari paesi per discutere di questioni cruciali.

D alla sicurezza globale alla crisi climatica, dalle migrazioni all’economia dell’innovazione. L’obiettivo del forum Pact4Future, giunto alla terza edizione, è connettere visioni diverse per leggere meglio la complessità del mondo. Spazio di confronto tra istituzioni, imprese, accademia e società civile, il forum vedrà alternarsi sul palco alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale. Dai vertici ONU ai founder che stanno già cambiando il mercato, da Andrea Pennacchi fino agli studenti che porteranno le loro domande sul palco. Affronteranno ogni tema mettendo al centro un dato ormai evidente: nessuna sfida può più essere compresa o risolta in isolamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, transizioni climatiche e trasformazioni tecnologiche sempre più rapide, torna a Milano dal 24 al 26 marzo il forum internazionale promosso da Università Bocconi e Corriere della Sera

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