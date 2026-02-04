Alle 18.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, una piazza di Termoli si anima di discussioni. Non si parla più solo di un Paese lontano, ma di come le tensioni a Caracas influenzino le alleanze occidentali e il panorama geopolitico globale. Le persone ascoltano, commentano e cercano di capire cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. La scena si svolge in modo semplice, come sempre, ma il senso di un cambiamento si fa sentire forte.

Alle 18.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, in una piazza antica come il tempo, dove il sole invernale si rifletteva sui muri di pietra di Termoli, si è aperto un dibattito che non riguarda solo un paese lontano, ma il futuro del mondo. La Casa Museo Stephanus, un ex palazzo nobiliare trasformato in spazio culturale nel cuore del centro storico, ha ospitato “Te lo do io il Venezuela”, incontro che non si limita a parlare di politica o crisi, ma cerca di decifrare un nodo strategico che si estende dal Mar dei Caraibi fino alle fabbriche del Nord Europa. Il Venezuela, con le sue riserve petrolifere tra le più grandi al mondo, non è più solo un problema latinoamericano: è un fattore di potere globale, un terreno di scontro tra superpotenze, un laboratorio di tensioni che si riflettono anche sulle bollette degli italiani e sulle scelte energetiche dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caracas al centro del dibattito globale: tensioni geopolitiche e riflessi sulle alleanze occidentali

Approfondimenti su Caracas Tensioni

In un contesto internazionale in rapido mutamento, l’incontro sul

Questa settimana i prezzi di gas e luce sono saliti ancora, spinti dal freddo intenso e dalle tensioni tra i paesi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Caracas Tensioni

Argomenti discussi: Gli Stati Uniti iniziano il disgelo con Caracas: arriva l'incaricato d'affari; Da Caracas a Bologna, presidio contro guerra e repressione; Il Venezuela annuncia un’amnistia generale per i prigionieri politici; Venezuela, verso un’amnistia per i prigionieri politici.

L'Helicoide di Caracas fu progettato come un centro commerciale avveniristico, ma tra crisi e dittature è diventato un luogo di tortura - facebook.com facebook

Il #petrolio del #Venezuela è al centro dei discorsi di #Trump: Caracas detiene le maggiori riserve al mondo. Tuttavia, si tratta di un #potenziale sulla carta: la #produzione non è rilevante sul mix di offerta globale rienergia.staffettaonline.com/articolo/35876 x.com