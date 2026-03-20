In Spagna il governo ridurrà al 10% l’Iva sui carburanti per la guerra in Iran scontando 40 centesimi a litro

Il governo spagnolo ha annunciato che ridurrà l’IVA sui carburanti dal 21% al 10%, applicando uno sconto di 40 centesimi a litro. In aggiunta, prevede di eliminare l’imposta speciale sugli idrocarburi. Questa misura mira ad affrontare la crisi energetica causata dalla guerra in Iran. La decisione entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Altro che Meloni: la Spagna si prepara, per affrontare la crisi energetica dovuta alla guerra in Iran, una riduzione dell’Iva sui carburanti dal 21% al 10% e l’eliminazione dell’imposta speciale sugli idrocarburi. Le misure sono state presentate dal governo spagnolo ai gruppi parlamentari e saranno approvate oggi dal Consiglio dei ministri, secondo quanto anticipato da media iberici, fra cui radio Cadena Ser. Si tratta di un taglio molto pesante davanti a dei prezzi che, rispetto a quelli italiani prima del dl carburanti, erano decisamente inferiori. Tutte le misure. Il governo guidato dal premier Pedro Sanchez, che illustrerà le misure al termine del Cdm, cerca un sostegno trasversale, combinando riduzioni fiscali con il rafforzamento di parte dello scudo sociale, varato quattro anni fa dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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