Carburanti via libera del governo a dl su caro prezzi Meloni | Tagliamo 25 centesimi al litro

Il governo ha approvato un decreto-legge che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti. La decisione è stata comunicata dalla premier durante una dichiarazione pubblica. L’intervento, che era stato rinviato nel Consiglio dei ministri precedente, è stato inserito nel calendario governativo a quattro giorni dal referendum sulla giustizia.

L’intervento sul caro Carburanti, saltato nel Consiglio dei ministri di martedì scorso, alla fine arriva sul tavolo del governo a quattro giorni dal referendum sulla giustizia. Il decreto legge, varato a palazzo Chigi alla vigilia della partecipazione di Giorgia Meloni al Consiglio europeo, punta a contrastare l’impennata dei prezzi di gasolio e benzina causata dalla crisi nello Stretto di Hormuz registrata in in seguito all’attacco militare di Stati Uniti e Israele all’Iran. Le misure adottate dall’esecutivo vanno incontro alle difficoltà dei consumatori e rispondono anche alle critiche dell’opposizione, che per giorni hanno accusato la premier di immobilismo sul fronte del taglio delle accise. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carburanti, via libera del governo a dl su caro prezzi. Meloni: “Tagliamo 25 centesimi al litro” Articoli correlati Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni: via libera del Governo al decreto. Meloni: «Subito taglio di 25 centesimi al litro»Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti... Carburanti, Meloni “Tagliamo 25 centesimi al litro”ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in questo momento,... Contenuti e approfondimenti su Carburanti via libera del governo a dl... Temi più discussi: Mattarella firma il decreto sulle accise. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti; Mattarella firma il decreto legge carburanti, misure per circa mezzo miliardo tra cui il taglio delle accise; Carburanti, via libera del Cdm al dl sul taglio dei prezzi. Meloni: E' priorità del governo, riduciamo di 25 centesimi al litro; Carburanti, via libera del governo al taglio alle accise. Via libera del Cdm al decreto legge per tagliare il prezzo dei carburanti: cosa è stato decisoVia libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Per ... tg.la7.it Carburanti, via libera del governo al taglio alle acciseIl governo approva un decreto per ridurre di 25 centesimi al litro il prezzo dei carburanti e contrastare i rincari legati alla crisi internazionale ... lautomobile.aci.it Cdm a sorpresa per il via libera al decreto Carburanti. Meloni: «Abbassiamo i prezzi e combattiamo la speculazione» - facebook.com facebook Il governo ha approvato un decreto per ridurre il prezzo dei carburanti x.com