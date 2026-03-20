In Italia 9 mln con parodontiti ‘più cure soft e veloci per fermare boom casi’

In Italia circa 9 milioni di persone soffrono di parodontite, una malattia gengivale che colpisce molte persone senza sintomi evidenti. Secondo il rapporto del Global Burden of Disease 2023, i casi di parodontite grave sono raddoppiati nel mondo in trent'anni, passando da 559 milioni a 1,1 miliardi, coinvolgendo il 14% della popolazione globale. La richiesta di cure più rapide e meno invasive cresce di conseguenza.

(Adnkronos) – Secondo il rapporto del Global Burden of Disease 2023 che ha analizzato i dati dal 1990 in 204 Paesi, i casi di parodontite grave nel mondo sono raddoppiati in 3 decenni, passando da 559 milioni a 1,1 miliardi, pari al 14% della popolazione globale. In Italia le persone colpite dalla forma più grave della malattia gengivale sono cresciute dagli oltre 6 milioni di 30 anni fa ai circa 9 milioni attuali, pari al 15,7% della popolazione adulta, contro il 4% della Spagna, l'8,5% della Gran Bretagna, l'11% della Francia e il 24% della Germania che registra un tasso tra i più alti in Europa. "Questi dati allarmanti... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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