Olimpiadi 2026 chi sono gli atleti più pagati e i loro stipendi dalla sciatrice Eileen Gu con $ 23 mln all’hockey player Auston Matthews con 20 mln - LA LISTA

Eileen Gu e Auston Matthews dominano la lista degli atleti più pagati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice cinese guadagna 23 milioni di dollari, soprattutto grazie a sponsorizzazioni e accordi con i marchi, mentre l’hockey player americano si ferma a 20 milioni. La maggior parte dei guadagni arriva dalle attività extra, più che dai premi sportivi.

I guadagni degli atleti olimpici derivano in gran parte da contratti di sponsorizzazione, accordi commerciali e attività mediatiche, più che dai compensi percepiti direttamente per la partecipazione ai Giochi Scopriamo chi sono gli atleti più pagati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

