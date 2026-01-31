Alzheimer inquietante boom in Italia | ecco quanti sono i casi
In Italia il numero di persone affette da Alzheimer cresce rapidamente. Le stime indicano che il fenomeno è ormai stabile e in aumento. Nei prossimi decenni, i casi potrebbero triplicarsi, creando una pressione crescente sui servizi sanitari e sulle famiglie. La situazione preoccupa medici e istituzioni, che cercano di trovare risposte immediate per affrontare questa emergenza.
Il boom dei casi di Alzheimer in Italia è ormai un dato strutturale e le proiezioni parlano chiaro: la demenza è destinata a crescere in modo significativo nei prossimi decenni. Secondo il rapporto The prevalence of dementia in Europe 2025, diffuso da Alzheimer Europe e presentato dalla Federazione Alzheimer Italia, oggi nel nostro Paese vivono oltre 1 milione e 430mila persone con demenza. Entro il 2050 il numero potrebbe arrivare a 2 milioni e 200mila, con un aumento del 54%. L’Italia detiene già il primato europeo per incidenza sulla popolazione: il 2,4% degli abitanti è affetto da demenza, quota destinata a salire al 4,2% nei prossimi venticinque anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Alcuni pazienti ricevono diagnosi di Alzheimer, ma la causa reale potrebbe essere un’altra. I ricercatori hanno individuato una forma di demenza finora poco riconosciuta, ma più diffusa di quanto si pensasse. - facebook.com facebook
