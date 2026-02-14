Olimpiadi | sulla Pista Stelvio di Bormio primo storico oro per il Brasile

Lucas Pinheiro Braathen ha portato il primo oro per il Brasile alle Olimpiadi, vincendo lo slalom gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio. La sua vittoria ha sorpreso gli appassionati di sport invernali, poiché il paese sudamericano non aveva mai conquistato medaglie del genere prima d’ora. Braathen ha superato gli avversari con una gara solida e precisa, portando a casa un risultato che resterà nella storia.

Pinheiro Braathen, che già aveva chiuso in testa la prima manche con 95 centesimi di vantaggio su Marco Odermatt, ha mantenuto il primato anche nella seconda discesa, facendo fermare il cronometro a 2'25"00. Alle sue spalle, l'elvetico Marco Odermatt, che ha in parte recuperato nella seconda manche, ma alla fine ha chiuso staccato di 58 centesimi. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per Loic Meillard in 2'26"17, staccato di 1"17 dal vincitore. Prima del norvegese, anche l'austriaco Marco Schwarz aveva recuperato una decina di posizioni, ma la sua rimonta si è fermata poco prima di poter ambire a una medaglia e Schwarz ha chiuso nono.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La discesa di Bormio si conclude con la vittoria di Von Allmen.

