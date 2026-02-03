Ciclismo su pista | Renato Favero in finale per il bronzo agli Europei Balsamo staccata a metà gara

La mattina della terza giornata di Europei di ciclismo su pista a Konya, si apre con buone notizie per l’Italia. Renato Favero si qualifica per la finale per il bronzo, mentre Balsamo, tra le favorite, viene staccata a metà gara. La competizione prosegue tra emozioni e sorprese, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo.

Mattinata della terza giornata agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya che è andata in archivio. Nel velodromo turco sono andate in scena in mattinata le qualificazioni della sprint al maschile e dell’inseguimento individuale, le prime due prove dell’omnium al femminile e la qualificazione dello scratch uomini. Tutto facile per Francesco Lamon nello scratch: in serata il veterano del quartetto azzurro proverà a giocarsi le medaglie. Eliminati invece i due azzurri impegnati nella velocità: c’è sicuramente delusione per Mattia Predomo, clamorosamente quinto dopo le qualifiche e poi fuori per un errore ai sedicesimi; Stefano Minuta invece si arrende agli ottavi dopo una gara positiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

E' iniziato con un quarto posto il Campionato Europeo Elite su pista di Konya. Francesco Lamon, Etienne Grimod e Niccolò Galli, insieme a Renato Favero, hanno fermato il cronometro in 3'47"637. Quarto posto in qualificazione e domani, nel primo turno, dovr - facebook.com facebook