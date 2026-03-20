Prima di Lucca Collezionando, si terrà l’evento Since 1966: Back To The Theatre, dedicato al mondo pop. L’evento si svolgerà prossimamente e rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati del settore. I partecipanti potranno scoprire esposizioni e iniziative legate alla cultura pop, prima dell’appuntamento principale in programma più avanti.

Prima di Lucca Collezionando, è in arrivo un altro evento a tema pop che non bisogna perdere per niente al mondo. Si avvicina il convegno Since 1966: Back To The Theatre – Il fumetto tra memoria ed educazione, in programma venerdì 27 marzo nel ridotto del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che apre idealmente Lucca Collezionando ( sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Lucca ) e che dà il via alla primavera di appuntamenti di Lucca Crea. L’evento è anche il primo tassello della celebrazione del 60esimo anniversario della nascita del Salone Internazionale dei Comics, che si svolse proprio nel ridotto del Giglio dal 24 settembre 1966 e che attraverso sei decenni di evoluzione è oggi diventato Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In arrivo l’evento Since 1966: Back To The Theatre, che anticipa Lucca Collezionando

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