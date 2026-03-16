La Tucson Angel Manfredonia supera la Fortitudo Trani

La Tucson Angel Manfredonia ha battuto la Fortitudo Trani con il punteggio di 77-51 durante la partita disputata al tensostatico di Trani. La gara si è conclusa con una vittoria netta per la squadra ospite, che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine. La partita ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le squadre, con la Tucson Angel Manfredonia che ha messo a segno più punti rispetto agli avversari.

Al tensostatico di Trani va in scena una sfida importante del campionato di DR1, ma a prendersi la scena è il Tucson Pub Manfredonia, che con una prestazione solida e continua espugna il campo della Fortitudo Trani con il punteggio di 77-51, conquistando una vittoria pesante anche in ottica classifica.La gara inizia con grande intensità. Nei primi minuti le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui cambi di leadership. I padroni di casa riescono anche a toccare il +3, dimostrando di voler restare in partita, ma gli ospiti trovano presto ritmo soprattutto dall’arco. Nel primo periodo è Antonio Carmone a trascinare i suoi con 9 punti, permettendo a Manfredonia di chiudere avanti 21-15. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Tucson Angel Manfredonia supera la Fortitudo Trani Articoli correlati Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel ManfredoniaTrasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia nella 21ª giornata di campionato. Hyundai Tucson, la nuova generazione si svela un po’ di più: ecco come cambiaLa nuova generazione della Hyundai Tucson si avvicina alla sua rivelazione ufficiale, prevista per la fine dell'anno, con un design che si... Approfondimenti e contenuti su Tucson Angel Manfredonia Temi più discussi: BASKET DR1, sfida impegnativa per la Tucson Angel Manfredonia: trasferta contro la Fortitudo Trani; BASKET DR1, la Tucson Angel Manfredonia torna in campo: sfida alla Virtus Altamura al Paladante; La Tucson Angel Manfredonia supera la Fortitudo Trani; Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia. BASKET DR1, sfida impegnativa per la Tucson Angel Manfredonia: trasferta contro la Fortitudo TraniAppuntamento dunque sabato alle 19.00 a Trani per una sfida che promette spettacolo tra due formazioni determinate a fare risultato. statoquotidiano.it Trasferta impegnativa per i ragazzi della Tucson Angel Manfredonia21ª Giornata – Campionato DR1 Girone A Tucson Angel Manfredonia vs Fortitudo Trani Sabato 14 Marzo Ore 19:00 Tensiostatico di Trani Trasferta impegnativa ... ilsipontino.net Tucson Angel Manfredonia vs Fortitudo Trani Sabato 14 Marzo Ore 19:00 Tensiostatico di Trani - facebook.com facebook