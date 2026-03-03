Sabato prossimo, in piazza Mezzadri, sarà inaugurato un nuovo defibrillatore donato dalla Fratellanza Popolare Valle del Mugnone. La cerimonia fa parte dell’iniziativa

Sabato prossimo, la Fratellanza Popolare Valle del Mugnone inaugurerà la nuova postazione del defibrillatore, donato alla comunità nell’ambito dell’iniziativa "una scossa di vita per Caldine". La postazione sarà installata in Piazza Mezzadri, lato fermata bus, e sarà controllata da una telecamera per garantire la sicurezza. Si tratta della prima postazione accessibile h24 della frazione e che si aggiunge a quella in dotazione al supermercato. Nella mattina, la Fratellanza Popolare sarà presente con stand e punti di informazione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione del sangue e delle attività sociali, come il banco alimentare e altre ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Defibrillatore in piazza Mezzadri. E corsi per imparare a utilizzarlo

