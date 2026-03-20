Ilya Remeslo finisce in clinica psichiatrica dopo l’attacco a Putin | il giallo del blogger russo

Ilya Remeslo, blogger e avvocato russo, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica a San Pietroburgo dopo aver rivolto critiche a Vladimir Putin, definendolo « criminale di guerra » e « presidente illegittimo ». La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali, che hanno deciso di intervenire con un ricovero. Il caso ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione in Russia.

L’avvocato e blogger russo Ilya Remeslo, per anni fedelissimo del Cremlino, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica a San Pietroburgo dopo aver attaccato duramente Vladimir Putin, definendolo « criminale di guerra » e « presidente illegittimo ». Il caso, riportato dai media indipendenti russi, solleva nuovi dubbi sulla repressione del dissenso in Russia e sulla sorte di chi rompe il fronte interno durante il conflitto in Ucraina. Il ricovero: cosa sappiamo sul caso Remeslo. Secondo quanto riportato dal media indipendente russo SOTA, Remeslo si troverebbe attualmente presso l’ Ospedale Psichiatrico n. 3 “Skvortsov-Stepanov” di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Putin”, dopo il post l’ex sostenitore Ilya Remeslo finisce in un ospedale psichiatricoUn post improvviso, durissimo, contro il potere che fino a pochi giorni prima sosteneva. Leggi anche: Attacco russo su larga scala all'Ucraina: attacco massiccio dopo il blitz anti-Putin Una raccolta di contenuti su Ilya Remeslo Discussioni sull' argomento Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Putin, dopo il post l'ex sostenitore Ilya Remeslo finisce in un ospedale psichiatrico; Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Putin dopo il post l’ex sostenitore Ilya Remeslo finisce in un ospedale psichiatrico; Russia, blogger pro Cremlino denuncia Putin e finisce in psichiatria. Cosa sta accadendo nella Russia di Putin? Il caso di Ilya Remeslo, il blogger finito in manicomio dopo avere criticato VladimirUn manifesto virale su Telegram rompe il fronte interno, attacchi mediatici e ricovero psichiatrico che svela le crepe nel sistema di potere a Mosca ... lasicilia.it Qui non ci troviamo di fronte a un dissidente o a un oppositore di piazza. Al contrario, parliamo di un uomo che per anni è stato un leale megafono di Putin. Ilya Remeslo, avvocato e noto blogger russo, ha costruito la propria visibilità sostenendo posizioni pien - facebook.com facebook Ivan Filippov, giornalista e studioso dello spazio “Z”, sulla critica al potere da parte del propagandista Ilya Remeslo: «Per lo spazio “Z” questo è un fenomeno senza precedenti. In quell’ambiente esiste un tabù rigidissimo sulla critica personale a Vladimir Putin. x.com