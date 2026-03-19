Un ex sostenitore di Putin ha pubblicato un post molto critico contro il potere che aveva precedentemente appoggiato. Dopo le sue dichiarazioni, è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Il messaggio si è focalizzato su cinque motivi per cui ha deciso di smettere di sostenere il leader. L’episodio ha attirato l’attenzione di media e pubblico.

Un post improvviso, durissimo, contro il potere che fino a pochi giorni prima sosteneva. Poi il ricovero in una struttura psichiatrica. È la parabola di Ilya Remeslo, figura fino a poco tempo faconsiderata vicina al Cremlino, ora al centro di un caso che sta facendo discutere dentro e fuori la Russia. Martedì sera Remeslo ha pubblicato sul suo canale Telegram, seguito da circa 90mila persone, un lungo messaggio intitolato “Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Vladimir Putin”. Un cambio di posizione netto, in cui ha definito quella in Ucraina una “guerra fallimentare”, accusando il presidente russo di aver causato enormi perdite umane e gravi danni all’economia del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Putin”, dopo il post l’ex sostenitore Ilya Remeslo finisce in un ospedale psichiatrico

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