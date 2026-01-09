Attacco russo su larga scala all' Ucraina | attacco massiccio dopo il blitz anti-Putin

La Russia ha avviato un attacco su larga scala contro obiettivi in Ucraina, impiegando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik. Questa operazione segue un presunto attacco di Kiev alla residenza di Vladimir Putin, segnando un’intensificazione delle tensioni tra i due paesi. La situazione rimane in evoluzione, con implicazioni che coinvolgono la stabilità regionale e la sicurezza internazionale.

La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che la scorsa notte "in risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod, avvenuto la notte del 29 dicembre 2025, le Forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, tra cui il sistema missilistico terrestre a medio raggio Oreshnik, nonché droni d'attacco, contro obiettivi critici in Ucraina". A Kiev, il numero di feriti in seguito all'attacco russo della notte è salito a 24, mentre quattro persone sono state uccise.

