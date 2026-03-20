Ilaria Maiorano uccisa e massacrata davanti alle figlie nella casa di Padiglione di Osimo Pena definitiva al marito | ergastolo

Ilaria Maiorano è stata uccisa e massacrata davanti alle sue due figlie in una casa a Padiglione di Osimo. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo al marito, Tarik El Ghaddassi, un uomo marocchino di 45 anni, già condannato in via definitiva. La decisione chiude il procedimento legale senza possibilità di ricorso.

OSIMO Niente più appelli, la condanna è definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo a Tarik El Ghaddassi, il 45enne marocchino accusato di aver massacrato di botte la moglie, Ilaria Maiorano, la notte dell’11 ottobre del 2022, nella loro casa di Padiglione di Osimo. Il massacro era, almeno in parte, avvenuto davanti alle figliolette della coppia, che all’epoca avevano 5 e 8 anni. Le aggravanti Proprio l’aver commesso il delitto in presenza delle figlie rappresentava una delle aggravanti (tutte riconosciute) dell’omicidio. C’erano anche i maltrattamenti e la crudeltà tra le contestazioni affibbiate al 45enne. All’epoca, lui si trovava in detenzione domiciliare per scontare una condanna per violenza sessuale (perpetrata su un’altra donna). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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