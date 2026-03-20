A Roma, nel chiostro di Palazzo Taverna, si sono svolti incontri e discussioni che coinvolgono figure legate a Peter Thiel, noto imprenditore e investitore. Le conversazioni hanno toccato temi relativi a Putin e al transumanesimo. La scena è illuminata dalla luce del sole che si riflette sui ciottoli bianchi e sulle pareti ricoperte di rampicanti.

Nel chiostro di Palazzo Taverna brillano bargigli di sole, riflessi dai ciottoli bianchi e dalle pareti colme di rampicanti. Un gradevole vento accompagna i pensieri di chi si approssima all'ingresso, involontariamente scortato da un drappello di giornalisti la cui impetuosità scema con il passare dei giorni e con la mancanza di gossip polemico. Oltre la soglia, gli invitati entrano e assiepano la deliziosa sala immersa in una baudelairiana atmosfera di luci basse, dipinti gravi e dalle pareti austere. Un ritorno a quel mistero del silenzio che Sergio Quinzio avrebbe celebrato con la sua massima «anche la polvere del nostro amore è qualcosa, confrontata al nulla del mondo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il vero Peter Thiel a Roma? Contro Putin e il transumano

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