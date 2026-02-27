Chi è Peter Thiel il vero padrone della Silicon Valley | l’uomo che vuole controllare il futuro

Peter Thiel è un imprenditore e investitore noto nella Silicon Valley, considerato da alcuni come una figura influente nel mondo della tecnologia. È stato cofondatore di PayPal e ha avuto un ruolo importante in diverse startup e iniziative innovative. Nonostante la scarsa popolarità rispetto ad altri protagonisti del settore, il suo nome ricorre spesso nelle discussioni legate all’evoluzione dell’industria tecnologica.

Dal legame con Musk e PayPal ai rapporti con Trump, Epstein e Palantir: chi è Peter Thiel e perché la sua visione tecnocratica può cambiare libertà, potere e destino dell’umanità. C’è un personaggio che nella Silicon Valley non ha raggiunto la popolarità dei suoi soci. Il suo nome è Peter Thiel, ed è L’anima nera della Silicon Valley come da titolo del prezioso libro scritto da Luca Ciarrocca. Prima di capire chi sia Thiel è bene inserirlo nel campo dei protagonisti delle Big Tech e chiarire perché egli diventa un “unicum”. Gli altri sono quelli che ben conosciamo: Mark Zuckerberg, il patron di Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp); Jeff Bezos, gran capo di Amazon; Sundar Pichai, ceo di Alphabet (Google, YouTube); Sam Altman, papà di ChatGpt; Tim Cook, l’erede di Steve Jobs alla Apple. 🔗 Leggi su Panorama.it

