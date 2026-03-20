Il tranviere del tram deragliato al telefono fino a 12 secondi prima dell'impatto | le analisi della Procura

Secondo le prime analisi della Procura, il tranviere coinvolto nel deragliamento del tram a Milano avrebbe utilizzato il telefono cellulare fino a 12 secondi prima dell'incidente. Le verifiche si sono concentrate sull'uso del cellulare dell'uomo nei momenti immediatamente precedenti all'impatto. La Procura sta ancora raccogliendo elementi e analizzando i dati disponibili.

Per le prime analisi della Procura sul cellulare del tranviere del tram deragliato a Milano, l'uomo sarebbe stato al telefono fino a 12 secondi prima dell'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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