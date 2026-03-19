Le analisi sul telefono del conducente del tram deragliato a Milano escludono che fosse in uso durante l'impatto

Le analisi sul telefono del conducente del tram coinvolto nel deragliamento a Milano hanno confermato che non era in uso al momento dell’incidente. Durante i sei minuti tra l’ultima chiamata a un collega e il deragliamento, il conducente non avrebbe più utilizzato il cellulare. I risultati delle verifiche escludono quindi l’uso del telefono durante il periodo chiave che precede l’incidente.

Nei sei minuti intercorsi tra l'ultima chiamata al collega e il deragliamento del tram, il conducente non avrebbe più stato utilizzato il telefono. Questo l'esito delle prime analisi sul dispositivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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