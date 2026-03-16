Il conducente del tram deragliato a Milano non risponde alle pm l'avvocato | Non stava usando il telefono
Il conducente del tram che è deragliato a Milano non ha risposto alle domande delle procure, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’avvocato ha dichiarato che il conducente non stava usando il telefono al momento dell’incidente. Il trasportatore si è presentato davanti alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, spiegando di essere ancora sotto choc.
Il tranviere si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara "perché ancora sotto choc". L'avvocato difensore: "Al momento dell'impatto posso escludere che fosse al telefono". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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