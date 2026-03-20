Il tramonto europeo della Roma | l’Olimpico fischia il crollo contro il Bologna

Ieri sera, allo Stadio Olimpico, la Roma ha subito una sconfitta contro il Bologna, che ha portato alla sua eliminazione dagli ottavi di finale di Europa League. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i giallorossi, evidenziando un momento difficile per la squadra nella competizione europea. I tifosi presenti hanno espresso il loro disappunto con fischi e cori di protesta.

Nella serata di ieri, lo Stadio Olimpico è stato teatro di una delle disfatte più amare della gestione Friedkin, sancendo l’eliminazione della Roma dagli ottavi di finale di Europa League. Il derby italiano contro il Bologna si è concluso con un pirotecnico 4-3 in favore dei felsinei dopo i tempi supplementari, un risultato che estromette la compagine di Gian Piero Gasperini dalla competizione e prolunga a sette stagioni l’assenza del club dal palcoscenico della Champions League. Nonostante la presenza in tribuna del vicepresidente Ryan Friedkin, il sodalizio giallorosso non è riuscito a invertire un trend negativo che, per il secondo anno consecutivo, vede la squadra fuori dall’Europa già agli ottavi, dopo il precedente k. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Leggi anche: Knicks, ma che succede? Crollo verticale dopo l'Nba Cup. E il Garden adesso fischia Il tramonto delle ambizioni tricolori: il Milan si arrende all’OlimpicoNella serata di ieri, il verdetto del campo ha assunto i contorni di una sentenza definitiva per le velleità di rimonta del Milan. Approfondimenti e contenuti su Il tramonto europeo della Roma... Temi più discussi: Bologna-Roma, la sfida è servita. Max Poggi: Berna, l’ingrediente base. Flavio Cipriani: Se Orso non gioca è meglio; Italia fuori dalla procedura UE sul deficit nel 2026? Le tre minacce ai conti pubblici; Iran, Trump: guerra verso la fine. Bullismo: Sos Villaggi dei Bambini, presentato a Roma il progetto europeo Applying Safe BehavioursSi è tenuto questa mattina, presso lo Spazio Europa David Sassoli a Roma, l’evento promosso dalla Federazione italiana sport equestri (Fise), in occasione della Giornata europea contro le molestie, ... agensir.it Roma, Massara: Carrasco è una pista definitivamente tramontataA pochi minuti dal fischio d’inizio di Panathinaikos-Roma, ultimo match della League Phase di UEFA Europa League, Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport. Il ds giallorosso ha commentato ... gianlucadimarzio.com #Gasperini amaro: “ #Roma superiore al #Bologna. I fischi Non per la prestazione…” x.com Roma-Bologna 3-3 dopo i 90 minuti, si va ai supplementari - facebook.com facebook