Knicks ma che succede? Crollo verticale dopo l' Nba Cup E il Garden adesso fischia

Dopo la vittoria dell'Nba Cup a dicembre, i New York Knicks hanno attraversato un periodo difficile, con una serie di risultati deludenti. Le ultime quattro sconfitte consecutive e nove nelle ultime undici partite evidenziano le difficoltà della squadra. La situazione al Madison Square Garden si fa complessa, con i tifosi che manifestano il loro disappunto. Un momento di riflessione per una squadra che punta a ritrovare stabilità e rendimento.

"Dobbiamo concentrarci e fare il nostro lavoro per tutti i 48 minuti. Nel primo tempo gli avversari hanno segnato 75 punti e all’intervallo, di solito, si guardano le clip e si parla di aspetti tecnici. Ma non c’era niente da dire, se non di concentrarsi e fare il proprio c..o di lavoro”. La fotografia del momento dei New York Knicks sta tutta nelle parole di coach Mike Brown, pronunciate al termine della sconfitta contro i Dallas Mavericks. Dopo un super avvio di stagione (23-9), con ambizioni di Finals rinvigorite e l’entusiasmo portato dalla vittoria della Nba Cup (il primo trofeo dei Knicks dal 1973) New York si è persa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

