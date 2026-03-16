Il tramonto delle ambizioni tricolori | il Milan si arrende all’Olimpico

Nella serata di ieri, il campo dell’Olimpico ha confermato la sconfitta del Milan, chiudendo ogni speranza di rimonta in campionato. La partita ha visto i rossoneri affrontare la squadra di casa, concludendosi con un risultato che ha sancito il fallimento delle ambizioni di recupero. La gara si è svolta davanti a un pubblico che ha assistito alla conclusione di un tentativo di risalita ormai sfumato.

Nella serata di ieri, il verdetto del campo ha assunto i contorni di una sentenza definitiva per le velleità di rimonta del Milan. La sconfitta per 1-0 patita contro la Lazio, griffata dalla rete decisiva di Isaksen al 26?, segna con ogni probabilità la parola fine sull’inseguimento all’ Inter. I rossoneri, incapaci di capitalizzare il mezzo passo falso dei nerazzurri contro l’ Atalanta, scivolano a un distacco siderale di otto punti dalla vetta. Quella che doveva essere la notte del rilancio si è trasformata in un’esibizione di impotenza tecnica e caratteriale, lasciando la compagine di Massimiliano Allegri nuda di fronte alle proprie lacune strutturali in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Il tramonto delle ambizioni tricolori: il Milan si arrende all’Olimpico Articoli correlati 'Notte delle idrovore tricolori': il Ragnaione e Palazzo Franchetti si illuminano di verde, bianco e rossoAnche il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno aderisce alla ‘Notte delle idrovore tricolori’ promossa dall’Anbi. Scudetto, il Milan non si arrende: ecco i motivi per continuare a credere nel tricoloreL'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' ha elencato sette motivi per cui il Milan può ancora credere nella rimonta scudetto.