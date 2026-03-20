Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha svelato alcuni dettagli sulla trasformazione di Peter Parker e sui collegamenti con il Marvel Cinematic Universe. I fan del personaggio hanno osservato attentamente le immagini, cercando di cogliere ogni riferimento nascosto. Nel video si vedono scene inedite e nuovi personaggi, mentre si susseguono immagini che suggeriscono un'evoluzione nella storia del supereroe.

I fan del wall-crawler stavano iniziando a perdere la pazienza. Spider-Man: Brand New Day, il quarto film con Tom Holland nei panni del supereroe, dovrebbe uscire quest'estate, ma i Marvel Studios sembravano troppo impegnati a rilasciare quattro (contateli!) trailer di Avengers: Il giAvengers: Doomsday, che non arriverà prima di Natale, per svelare qualcosa sul nuovo film girato da Destin Daniel Cretton. Il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli subentra a Jon Watts, la cui trilogia degli Aracnidi si è conclusa con No Way Home, per riscoprire un lato di Spidey che non si vedeva da tempo sul grande schermo. Dopo le sue avventure... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ci ha riempito di indizi sull'evoluzione di Peter Parker e del MCU

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Nel trailer di Spider-Man Brand New Day torna un personaggio che non vediamo da 9 anni! #news #ap #spiderman #screenweek #marvel - facebook.com facebook

Ve lo ricordate Liam, portato via da casa con il suo cappello a coniglio e lo zainetto di spider man, a cinque anni (Via @ilmanifesto ) x.com