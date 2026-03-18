Dopo la clip trapelata nella mattinata di oggi, Sony Pictures ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day. Il film, che segna l’inizio di una nuova trilogia per l’arrampicamuri di Tom Holland, promette di essere il capitolo più oscuro e maturo visto finora nel Marvel Cinematic Universe. Ambientato quattro anni dopo gli eventi di No Way Home, ritroviamo un Peter Parker ormai adulto e completamente isolato. Come avevamo anticipato commentando le prime indiscrezioni su Spider-Man: Brand New Day stamattina, Peter vive in una New York che ha dimenticato il suo nome, dedicandosi anima e corpo alla missione di giustiziere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day, il trailer è qui: Peter Parker affronta una mutazione e un cast di ritorni eccellenti

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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com