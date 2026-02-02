Droga e 13mila euro nascosti nel divano di casa | scoperto il tesoretto dei pusher

Le forze dell’ordine hanno scoperto un vero e proprio tesoro nascosto nel divano di una casa nel quartiere Don Bosco di Bolzano. Durante un’operazione, i poliziotti hanno trovato 13mila euro in contanti e diverse sostanze stupefacenti, portando alla denuncia di tre persone. La scoperta rivela quanto si muova sotto traccia questa rete di spaccio nella zona.

Nel quartiere Don Bosco di Bolzano è emersa una realtà che per mesi si è mossa sotto traccia. Nei giorni scorsi un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia di tre persone, al sequestro di sostanze stupefacenti e al recupero di una consistente somma di denaro in contanti, nascosta all’interno di un appartamento. Un intervento mirato che ha acceso i riflettori su un’attività di spaccio al dettaglio ritenuta tutt’altro che occasionale. L’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni che avevano indicato uno stabile del quartiere come possibile punto di riferimento per la vendita di droga.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Bolzano Don Bosco

A Roma, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti nello scooter e di 73 mila euro nascosti in casa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bolzano Don Bosco

Argomenti discussi: Traffico di cocaina e hashish, 17 arresti; Spaccio di droga tra boschi e strade secondarie, maxi operazione dei carabinieri: 17 arresti e un giro d’affari di almeno 400 mila euro al mese; Arrestati due giovani spacciatori con cocaina e 13mila euro in contanti; Maxi operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia, un arresto anche nel Vco.

CARABINIERI * BOLZANO: «BLITZ ANTI-DROGA NEL QUARTIERE DON BOSCO, SEQUESTRATI 150 GRAMMI DI HASHISH E 13 MILA EURO»BLITZ INTERFORZE DI CARABINIERI E POLIZIA DI STATO FINALIZZATO ALLA REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI DROGA IN ZONA DON BOSCO A BOLZANO: DENUNCIATE TRE PERSONE, ... agenziagiornalisticaopinione.it

Spaccio in città, blitz di carabinieri e polizia con le unità cinofile: sequestrati hashish, cocaina e 13 mila euro in contanti, tre denunciatiBOLZANO. Spaccio in città, blitz interforze di carabinieri e polizia: sequestrato oltre un etto e mezzo di droga e migliaia di euro in contanti, tre persone denunciate. L'operazione è scattata nel qua ... ildolomiti.it

ANDRIA | 13mila carte d’identità ogni anno ma ora la richiesta è di 21mila: «Domande oltre la nostra capacità» - facebook.com facebook