Coppa Italia | Lazio supera Bologna ai rigori e avanza in semifinale

La Lazio ha vinto ai rigori contro il Bologna, ottenendo così l'accesso alle semifinali della Coppa Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari, e sono stati i tiri dal dischetto a decidere il passaggio del turno. I giocatori biancocelesti si sono distinti con freddezza, mentre i felsinei hanno tentato di resistere fino alla fine.

"> Coppa Italia: Lazio si Qualifica ai Semifinali Battendo Bologna ai Rigori. BOLOGNA, ITALIA – 11 FEBBRAIO: Tijjani Noslin di SS Lazio festeggia la sua rete durante il match di Coppa Italia tra Bologna FC e SS Lazio allo stadio Renato Dall’Ara. La partita, giocata il 11 febbraio 2026, ha visto un finale drammatico, che ha portato i biancocelesti a vincere 4-1 ai rigori dopo un pareggio 1-1 al termine dei tempi regolamentari. La prestazione di Lazio è stata intensa, e Football Italia ha premiato Tijjani Noslin come il Giocatore del Match. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

