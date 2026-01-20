Pallanuoto | l’Ungheria batte la Spagna ai rigori e conquista la semifinale Avanza anche la Serbia

Durante gli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado, l'incontro tra Ungheria e Spagna si è concluso ai rigori, assicurando ai magiari l'accesso alle semifinali. La partita, di alto livello, ha visto anche la qualificazione della Serbia, confermando un torneo competitivo e di grande spessore. Un risultato importante che mantiene alta l’attenzione sulla manifestazione continentale.

Più che una partita di un girone, il livello era alto quasi quanto una finale. Agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado oggi è andata in scena una spettacolare Spagna-Ungheria, con i magiari che sono riusciti ad imporsi ai rigori, conquistando quindi il pass per le semifinali nella manifestazione continentale. Una partita clamorosa, nella quale è regnato l’equilibrio, con gli iberici a segnare la rete del pareggio allo scadere e Vogel ad esaltarsi sui tiri dai 5 metri. Nella serata il derby infuocato tra Serbia e Montenegro ha visto prevalere i gli ospiti in rimonta, con i di casa che conquistano l’altro posto per le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’UngheriaOggi a Belgrado prende il via la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, con le gare dei gruppi A e C.

Pallanuoto: la Serbia beffa l’Ungheria. Vincono Montenegro e SpagnaNella seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado, la Serbia ha superato l’Ungheria, mentre Montenegro e Spagna hanno conquistato vittorie importanti.

CHE MATCH A BELGRADO Continuano gli Europei di pallanuoto per la nostra Nazionale! Alle 15.15 va in scena la terza partita del girone: il Settebello affronta la Romania! In palio c’è la vetta del gruppo! Andiamo ragazziiiiiii #ItaliaTeam Feder - facebook.com facebook