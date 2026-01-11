Zagrebelsky, ospite a La7, ha sottolineato come oggi si perda spesso il senso reale della guerra, richiamando l'importanza di vivere per la propria patria anziché morire per essa. Ha evidenziato come alcune figure attuali rispolverino vecchie concezioni, come quella della guerra come pulizia del mondo, sottolineando la necessità di ricordare il valore della pace e della memoria storica.

“ Oggi c’è qualche maître à penser, categoria non particolarmente apprezzabile, che ha rispolverato le vecchie concezioni della guerra: la guerra come pulizia del mondo, bello è morire per la patria. No, bello è vivere per la patria, non morire per la patria “. Sono le parole pronunciate a In altre parole, su La7, da Gustavo Zagrebelsky, giurista e costituzionalista, professore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Torino, già giudice e presidente della Corte costituzionale. Un intervento che si sviluppa come una riflessione severa sul ritorno di un immaginario bellico e sull’indebolimento delle regole che dovrebbero governare la convivenza internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zagrebelsky a La7: “Bello è vivere per la patria, non morire. Abbiamo perso la memoria di cosa vuol dire una guerra”

Leggi anche: Una forte tempesta geomagnetica è in arrivo sulla Terra, ecco cosa vuol dire e cosa potrebbe succedere

Leggi anche: Quando “antifascismo” vuol dire intimidazione: l’assalto a La Stampa e la guerra delle parole

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zagrebelsky a La7: “Da Ronzulli e Donzelli orrori del linguaggio. Se usi parole volgari, sei volgare” - “Friedrich Schiller diceva che noi usiamo la lingua per comunicare con gli altri, ma la lingua parla di noi. ilfattoquotidiano.it

GLI INTELLETTUALI E IL POTERE Osservando la collocazione di alcuni intellettuali in vista delle prossime elezioni amministrative, può essere utile rileggere una riflessione del prof. Gustavo Zagrebelsky “La nostra epoca è sempre più ricca di consiglieri e co - facebook.com facebook