Sanremo celebra la musica Ma dietro ogni nota è il cervello a dirigere l' orchestra

Mentre il Festival accende emozioni, polemiche e ricordi collettivi, la vera regia non è sul palco dell'Ariston, è nella nostra mente. Ogni brano ascoltato, ogni ritornello canticchiato, ogni applauso a tempo attiva una macchina biologica straordinaria. “La musica è una delle attività più complesse che il cervello umano possa elaborare” spiega il Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione IRCCS San Raffaele di Roma, “coinvolge contemporaneamente aree cerebrali deputate all'udito, al linguaggio, al ritmo, alla memoria, al movimento e alle emozioni”. Quando ascoltiamo una canzone si accende la corteccia uditiva. Quando cantiamo le parole, i circuiti legati al linguaggio nell'emisfero sinistro si attivano, quando un ritornello ci emoziona entra in gioco il sistema limbico, la centralina delle emozioni. Se quella melodia ci riporta a un'estate lontana, è l'ippocampo, snodo della memoria, ad attivarsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

