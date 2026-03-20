Il saluto di Mastella all’Arcivescovo Accrocca | Grazie a nome della Città | tra noi visione complementare per una comune idea di una Chiesa in uscita samaritana

Il sindaco di Benevento ha rivolto un saluto all’Arcivescovo Accrocca, ringraziandolo a nome della città. Nel suo discorso, ha sottolineato la collaborazione tra le istituzioni e la Chiesa, evidenziando una visione condivisa di una Chiesa in uscita e impegnata nel servizio alla comunità. L’incontro ha evidenziato il rapporto tra le parti e il loro impegno comune nella promozione di valori come pace e speranza.

Il sindaco Mastella saluta mons. Accrocca: un omaggio al servizio pastorale e alla promozione della pace e della speranza nella comunità di Benevento.. Benevento, 18 marzo 2026 – “ La salutiamo con affetto, Mons. Accrocca, e scusi l’ossimoro, quasi con sacra invidia, perché va ad Assisi luogo di pace, nella città di San Francesco, il primo italiano, il nostro padre spirituale, figura fondativa della nostra identità, precursore dell’Umanesimo. L’accompagni la comune preghiera per la pace nella speranza che le tossine della violenza possano essere curate in fretta, l’odio tramutato in amore per l’altro. Pace è la parola più invocata, più richiamata nella grammatica di Papa Leone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il saluto di Mastella all’Arcivescovo Accrocca: “Grazie a nome della Città: tra noi visione complementare per una comune idea di una Chiesa in uscita, samaritana “ Articoli correlati "Una vita spesa per la Chiesa". In Duomo il saluto della città a monsignor Riccardo FontanaUna Cattedrale gremita ha assistito oggi, giovedì 12 febbraio, alle esequie dell'arcivescovo emerito della diocesi aretina. Confindustria: "Il futuro si gioca sulle infrastrutture, visione comune per una città che cambia"Dal porto all’aeroporto, dalle strade agli snodi urbani, il futuro del sistema Catania si gioca sulla capacità di connettere infrastrutture,... Una selezione di notizie su Arcivescovo Accrocca Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; L'arcivescovo Accrocca saluta Benevento dopo dieci anni di fede e impegno: 'Andate avanti e camminate insieme'; ARCIVESCOVO ACCROCCA LASCIA BENEVENTO. IL SALUTO IN CATTEDRALE: 10 ANNI INTENSI, ORA ASSISI (FOTO); VVF SALVANO QUATTRO CANI FINITI IN UN TUNNEL DI 4 METRI (foto). Il saluto di Mastella all’Arcivescovo Accrocca: Grazie a nome della Città: tra noi visione complementare per una comune idea di una Chiesa in uscita, samaritana .La salutiamo con affetto, Mons. Accrocca, e scusi l’ossimoro, quasi con sacra invidia, perché va ad Assisi luogo di pace, nella città di San Francesco, il primo italiano, il nostro padre spirituale, ... tvsette.net Diocesi: Benevento, ieri il saluto all’arcivescovo Accrocca. Le nostre strade non si dividono: rimaniamo uniti nel servizio alla ChiesaAddio commosso alla città di Benevento e all’intera arcidiocesi da parte dell’arcivescovo Felice Accrocca, che, ieri sera, ha tenuto la sua ultima celebrazione eucaristica nella basilica di Santa Mari ... agensir.it Benevento saluta l’arcivescovo Felice Accrocca: emozione e partecipazione per l’addio alla diocesi dopo dieci anni di lavoro nel Sannio. Tanta emozione nella Cattedrale cittadina - facebook.com facebook