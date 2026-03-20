Il 19 marzo è deceduto il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi. Durante la giornata sono stati diffusi numerosi messaggi di cordoglio da parte di forze politiche e istituzioni. Nel frattempo, sui social e sui media sono state condivise immagini e ricordi legati a Bossi, come il suo saluto, le mappe di Salvini e la panchina di La Russa.

È morto ieri, 19 marzo, il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Messaggi di cordoglio si sono susseguiti per tutta la giornata di oggi, da forze politiche e istituzioni. Umberto Pizzi l’ha fotografato in più occasioni nel corso della sua carriera politica, come mostra la foto d’archivio. Nei giorni precedenti, a farla da padrona è stata la campagna elettorale per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma non solo. Il ministro dei Trasporti è stato immortalato in un cantiere, Lorenzo La Russa ha proposto la panchina Tricolore, proprio nel giorno in cui si celebrava l’Unità d’Italia, mentre il Presidente della Repubblica riceveva, a Salamanca, una nuova laurea honoris causa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il saluto di Bossi, la mappa di Salvini, la panchina di La Russa. Queste le avete viste?

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