La visita del presidente Mattarella ha attirato l’attenzione di molti, mentre il quadro di Calenda e la spilla di Fratoianni sono finiti nel mirino dei curiosi. Tra eventi ufficiali e momenti di vita quotidiana, la città si anima con manifestazioni, premi e celebrazioni. In mezzo a tutto, si alternano vittorie sportive, treni di cioccolato che hanno fatto il giro del mondo e occasioni di festa per compleanni e mostre d’arte. La cronaca di oggi registra un mix di eventi che raccontano il fermento di un’Italia che non si ferma.

Vittorie storiche nello sci, treni di cioccolato da record del mondo, compleanni e contemplazioni di opere d’arte. Una settimana impegnativa per la politica italiana, che come sempre si destreggia tra impegni istituzionali e tempo libero. Nella sua visita negli Emirati Arabi Uniti di tempo libero ne ha avuto poco il Presidente della Repubblica Mattarella, che tra le altre cose ha potuto visitare la Grande Moschea Sheikh Zayed con una foto quasi ai limiti dell’Intelligenza artificiale. Il fondatore di Azione, invece, Carlo Calenda, è passato dalle celebrazioni per la discesa in campo di Silvio Berlusconi organizzate da Forza Italia alla contemplazione dell’Ultima Cena di Leonardo, fino alla presentazione del libro di Giorgio Merlo, “I Popolari”, con Dario Franceschini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La visita di Mattarella, il quadro di Calenda, la spilla di Fratoianni. Queste le avete viste?

