Statale 36 | rifiuti abbandonati a lato di carreggiate e aree di sosta Non un bel biglietto da visita per le Olimpiadi

Rifiuti abbandonati lungo la Statale 36 a lago continuano a rappresentare un problema. Sacchi, bottiglie e vestiti vecchi si trovano in molte piazzole di sosta e lungo i bordi della strada, lasciati da persone incivili. Le immagini inviate dai lettori mostrano un paesaggio sporco e poco curato, che certo non fa una bella figura in vista delle Olimpiadi. La situazione sembra immutata e richiede interventi concreti per migliorare la pulizia e il rispetto dell’ambiente.

Ancora rifiuti selvaggi abbandonati nelle piazzole di sosta e a lato della Statale 36 a lago. Ecco alcune eloquenti immagini che ci ha girato un nostro lettore criticando l'inciviltà di chi getta sporcizia di ogni tipo anche nel verde e sull'asfalto: sacchi, bottigliette, indumenti vecchi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Statale 36 Statale 36 da asfaltare per le Olimpiadi: cantiere in ora di punta, code di 3 chilometri e traffico in tilt La Statale 36 a Lecco è attualmente interessata da lavori di asfaltatura in orario di punta, causando code di circa 3 chilometri. "Statale 36 nel caos e Regione poco presente: cosa ci dobbiamo aspettare durante le olimpiadi?" A un mese dall'inizio delle Olimpiadi, la Statale 36 si trova in uno stato di caos crescente, con la Regione poco presente nella gestione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Statale 36 Argomenti discussi: Getta sacchi di rifiuti nel torrente in centro: maxi multa in arrivo; Abbandono rifiuti a Corigliano Rossano: oltre 36 multe in un mese. Statale 36: rifiuti abbandonati a lato di carreggiate e aree di sosta. Non un bel biglietto da visita per le OlimpiadiLe foto che vedete sono state scattate in particolare tra il chilometro 70 e 65 della SS36 in direzione sud. La piazzola si trova tra Lierna e Mandello, ma anche in altre zona, come ad Abbadia per chi ... leccotoday.it Discarica realizzata su un terreno comunale sequestrata dai carabinieri. A Cisò operazione contro l'abbandono di rifiuti lungo la Statale 106 #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.