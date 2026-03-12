In visita in Australia il mese prossimo sarà ospite d’onore di un weekend per sole donne Prezzo del biglietto | circa 2mila euro

La duchessa di Sussex sarà in Australia il mese prossimo e parteciperà a un evento di un weekend dedicato esclusivamente alle donne. Il prezzo del biglietto è di circa 2.000 euro. La sua presenza ha suscitato reazioni sui social, dove alcuni fan hanno commentato che l’ultima iniziativa di Markle avrebbe superato ogni limite.

L 'ultima trovata di Meghan Markle ha lasciato interdetti anche i suoi fans. «Ora ha davvero esagerato», hanato sui social all'annuncio. Tra poche settimane, in una visita pseudo Royal che Meghan Markle farà con il marito Harry in Australia, la duchessa di Sussex sarà una delle ospiti d'onore di un retreat esclusivo: un weekend per sole donne che si terrà a Sydney e in cui, al prezzo di circa 2mila euro, le fortunate partecipanti potranno farsi fotografare con la duchessa, farle domande, cenare tutte insieme e fare anche quattro salti in discoteca. Ricorda forse qualcuno? Un indizio: anche lei è un'ex Royal. Harry e Meghan, la visita in Giordania per incontrare i bambini di Gaza e i rifugiati siriani X Meghan Markle alle strette – e intraprendente – come Sarah Ferguson.