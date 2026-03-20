E’ ormai da fine 2025 che si parla del reboot di American Psycho, il film del 2000 diretto da Mary Harron, ispirato all’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis. Dietro la macchina da presa ci sarebbe il regista italiano Luca Guadagnino, uscito al cinema a settembre scorso con la sua ultima opera After the Hunt. Sono circolate in questi mesi tantissime supposizioni. Una tra queste il cambio di sesso del protagonista. E news ancor più forvianti hanno visto in quel personaggio femminile un volto ben preciso: Margot Robbie. Ma qual è la verità? Nonostante niente sia ancora certo, cerchiamo di fare chiarezza. Margot Robbie protagonista?. Già nell’ottobre 2025 Deadline ha smentito questa voce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il reboot di ‘American Psycho’: tra novità e fake news

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