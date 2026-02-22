American Psycho per il remake | Molti attori di alto profilo non vogliono il ruolo di Christian Bale

Il remake di “American Psycho” affronta una sfida: molti attori di alto livello rifiutano il ruolo di Patrick Bateman. La causa principale risiede nella fama del personaggio, reso celebre da Christian Bale nel film del 2000. Attori affermati temono di non riuscire a interpretare un personaggio così complesso senza essere paragonati all'originale. La produzione cerca ora un volto che possa dare nuova vita alla figura di Bateman. La scelta definitiva resta ancora incerte.

A più di venticinque anni dal film del 2000, il sorriso affilato di Patrick Bateman continua a intimidire Hollywood, tra timori reverenziali e confronti impossibili. Secondo Bret Easton Ellis, scrittore dell'opera originale di American Psycho diversi attori di "alto profilo" hanno rifiutato il ruolo di Patrick Bateman nel nuovo remake diretto da Luca Guadagnino. Il motivo? Il confronto inevitabile con l'interpretazione iconica di Christian Bale. Il fantasma di Christian Bale e il peso di un'icona pop Quando American Psycho arrivò al cinema nel 2000, nessuno immaginava che quella satira feroce sul capitalismo yuppie sarebbe diventata un pilastro dell'immaginario pop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Christian Bale ha urlato di rabbia per ore mentre si sottoponeva al trucco per il suo nuovo film.

American Psycho, Christian Bale non fu scelto per il ruolo principale all'inizio: chi avevano scelto prima?Tratto dall'omonimo romanzo di Bret Easton Ellis - che nel 1990 fu addirittura rifiutato dal suo primo editore - il progetto ha attraversato un vero e proprio labirinto creativo. Stuart Gordon voleva ... movieplayer.it

Il nuovo American Psycho: Patrick Schwarzenegger e Chloë Sevigny tirano per la giacca Luca GuadagninoSiamo ancora in attesa di conferme per quanto riguarda il cast della nuova versione cinematografica di American Psycho, il romanzo cult firmato da Bret Easton Ellis. Lo scorso dicembre i media ... comingsoon.it

Allora arrivano ottime notizie. Oltre ad aver scoperto mesi fa che qualche malato di mente volesse rifare AMERICAN PSYCHO. La seconda ottimissima notizia è stata che Luca Gender Guadagnino abbia scritto una rilettura del romanzo e che qualche ancora - facebook.com facebook

Bret Easton Ellis ha ammesso in un nuovo podcast che numerosi acclamati attori hanno rinunciato al ruolo di Patrick Bateman nel remake di American Psycho di Luca Guadagnino, probabilmente per paura di non essere degni successori della performance di x.com